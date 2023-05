Mega Bog con il nuovo album «End of Everything»

2 Minuti

268 Parole

Il 19 maggio 2023 uscirà per Mexican Summer End of Everything, il nuovo album di Mega Bog, progetto della musicista e cantautrice statunitense Erin Elizabeth Birgy.

End of Everything è stato prodotto e registrato dalla stessa Erin in compagnia di James Krivchenia, batterista dei Big Thief, mentre al disco hanno partecipato Meg Duffy degli Hand Habits, Hackson Macintosh dei Tops, Will Segerstrom, Aaron Otheim e Westerman.

End of Everything è il sesto album di Mega Bog, il primo per Mexican Summer dopo gli ultimi lavori usciti per Paradise of Bachelors e prodotti da James Krivchenia.

Erin Birgy è nata in Idaho alla fine degli anni ’80 in una famiglia che lavorava nei rodeo. È cresciuta esercitandosi nelle specialità del rodeo a cavallo e con il bestiame.

In seguito si è poi trasferita con i genitori nello stato di Washington, prima a Spokane e poi a Olympia, dove ha iniziato a suonare sotto il moniker di Little Swamp e Midi Marsh, per iniziare la sua carriera solista come Mega Bog nel 2011 con l’album d’esordio Okay Woman.

La musica di Mega Bog è stata paragonata a quella di Animal Collective, Big Thief, Aldous Harding, Julia Holter, Weyes Blood, Vanishing Twin e molti altri protagonisti dell’attuale scena indipendente.

La musicista Erin Elizabeth Birgy grazie al progetto Mega Bog ha potuto dare libero sfogo alle sue velleità artistiche, con dischi indie pop e rock dal sapore avanguardistico e sperimentale, capaci di ammaliare il pubblico di St. Vincent, Cat Power e David Byrne.

End of Everything di Mega Bog è stato anticipato dai primi tre estratti The Clown, Love Is e Cactus People. (La redazione)

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 0 Media: 0 ]