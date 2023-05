Festival di Cannes, ecco i premiati del 2023

2 Minuti

271 Parole

Si è conclusa la 76ª edizione del Festival di Cannes che si è tenuta dal 16 al 27 maggio 2023. La giuria internazionale del concorso, presieduta dal regista Ruben Östlund, ha assegnato la Palma d’oro ad Anatomie D’une Chute di Justine Triet.

Ecco tutti i principali premi assegnati al Festival di Cannes 2023.

la Palma d’oro ad Anatomie D’une Chute di Justine Triet .

. Il Premio della Giuria va a The Zone of Interest di Jonathan Glazer

Il Premio per la miglior regia va a Tram Anh Hùng per La Passion de Dodin Bouffant.

per La Passion de Dodin Bouffant. Il Premio della Giuria va a Kuolleet Lehdet (Fallen Leaves) di Aki Kaurismaki .

. Il Premio per la migliore sceneggiatura va a Sakamoto Yuji per Kaibutsu (Monster) di Kore-Eda Hirokazu .

per Kaibutsu (Monster) di . Il Premio per la migliore attrice va Merve Dizdar per Kuru Otlar Ustune (About Dry Grasses) del regista turco Nuri Bilge Ceylan .

per Kuru Otlar Ustune (About Dry Grasses) del regista turco . L’attore giapponese Koji Yakusho premiato come Miglior attore per Perfect Days di Wim Wenders .

premiato come Miglior attore per Perfect Days di . La Camera d’or alla migliore opera va a Ben Trong Vo Ken Vang (L’arbre aux papillons d’or) di Thien An Pham.

Nessuno premio per i tre film italiani in concorso: Rapito di Marco Bellocchio, Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti e La chimera di Alice Rohrwacher.

La protesta della modella ucraina contro la Russia di Putin

Durante il red carpet del Festival di Cannes la modella ucraina Alina Baikova ha mostrato una maglietta gialla con la seguente scritta azzurra: “F*ck you Putin“.

La protesta si è svolta prima della proiezione del film di Ken Loach, intitolato The old oak. La sicurezza è intervenuta per fermare e allontanare la modella ucraina.

Clicca per votare questo articolo! [Voti: 1 Media: 5 ]