Un’estate piena di concerti per Tananai. Ecco tutte le date in Italia

Tananai è pronto per un tour che lo porterà in giro per l’Italia, dopo aver riscosso grande successo nei palasport. Da giugno a settembre 2023, insieme alla sua band, salirà sui più grandi palchi estivi per suonare e cantare con il suo pubblico affezionato.

La scaletta dei concerti includerà i suoi brani di successo, tra cui Baby Goddamn, Sesso occasionale e Abissale, tratti dal suo acclamato album di inediti Rave, Eclissi del 2022, e Tango, classificatosi al quinto posto di Sanremo 2023.

Durante i suoi spettacoli dal vivo, il talentuoso cantante di Milano metterà in scena tutte le sue qualità artistiche, passando dal lato più pop a quello elettronico, senza dimenticare momenti più intimi al pianoforte accompagnato solo dalla sua voce.

Ma c’è di più. Tananai ha deciso di posticipare una data del tour per partecipare il 24 giugno 2023 a Italia loves Romagna, evento musicale benefico a sostegno delle popolazioni colpite dal maltempo in Romagna. Infatti il concerto che l’artista avrebbe dovuto tenere il 24 giugno al Mamamia di Senigallia è stato posticipato al 22 luglio.

Il tour di Tananai proseguirà il 4 luglio al Sequoie Music Park di Bologna, il 7 luglio al Brescia Summer Music, il 14 luglio al Flowers Festival di Collegno, il 15 luglio a Genova e il 21 luglio a Pordenone Live. E poi, ancora, si esibirà il 22 luglio a Senigallia, il 28 luglio a Matera e il 29 luglio all’Arena Musa di Benevento.

Agosto sarà un mese ricco di emozioni, con Tananai che si esibirà in diverse luoghi del sud Italia. Esattamente: il 2 agosto a Jesolo, il 4 agosto a Cinquale, l’8 agosto a Gallipoli, il 9 agosto a Roccella Jonica, l’11 agosto a Catania, il 12 agosto a Palermo, il 17 agosto a Edolo. Infine, sono due invece le date previste, almeno per ora, nel mese di settembre: il 9 a Sesto San Giovanni e il 25 settembre 2023 a Roma.

Tananai è pronto a portare la sua musica coinvolgente e la sua energia contagiosa in giro per l’Italia, lasciando un segno indelebile in ogni città che toccherà con il suo tour. Oltre a regalare live indimenticabili, il cantante dimostra anche la sua generosità partecipando a un evento benefico per le popolazioni alluvionate.

L’estate 2023 sarà indubbiamente un periodo di grandi emozioni e solidarietà, grazie anche a Tananai e al suo viaggio musicale attraverso l’Italia. (La redazione)

