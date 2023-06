Addio a Francesco Nuti

2 Minuti

Il famoso attore e regista Francesco Nuti è morto all’età di 68 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata annunciata dalla figlia Ginevra insieme ai familiari, che hanno espresso gratitudine al personale sanitario e a coloro che hanno curato l’attore durante il periodo della sua malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma.

Francesco Nuti, nato a Firenze nel 1955, è stato uno dei personaggi più amati nel mondo dello cinema italiano. La sua vita è stata segnata dalla depressione, che lo ha colpito prematuramente e contro la quale ha combattuto una battaglia personale difficile e devastante.

Nonostante i successi professionali, Nuti ha affrontato alti e bassi nella sua ricerca costante di un equilibrio che sembrava sfuggirgli. Nemmeno la nascita di sua figlia Ginevra, avuta dalla sua ex compagna Annamaria Malipiero, è riuscita a portare una svolta nella sua vita.

Francesco Nuti ha lasciato un’impronta significativa nel panorama cinematografico italiano, sia come attore che come regista. È stato conosciuto per il suo talento comico, ma anche per le sue interpretazioni amare e profonde. Nuti ha avuto una carriera ricca di successi, ma ha anche sperimentato momenti difficili che hanno contribuito alla sua lotta contro la depressione.

La sua morte rappresenta una grande perdita per il mondo dello spettacolo italiano, che lo ricorderà per il suo talento poliedrico e la sua personalità unica. La sua eredità continuerà a vivere attraverso i suoi lavori artistici e il ricordo affettuoso di coloro che lo hanno amato e apprezzato.

Vogliamo ricordarlo con uno dei suoi film più iconici e rappresentativi: Caruso Pascoski (di padre polacco) del 1988. (La redazione)

