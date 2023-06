Marta Del Grandi come “Mata Hari”

1 Minuto

Dopo la recente collaborazione con i Casino Royale, Marta Del Grandi torna con Selva, nuovo lavoro solista per Fire Records dopo l’ottimo riscontro di critica e pubblico dell’album d’esordio Until We Fossilize del 2021.

Mata Hari è il primo singolo che anticipa il nuovo album della cantautrice italiana apprezzatissima all’estero.

«Mata Hari è un tributo al personaggio storico. Nata nei Paesi Bassi, era una ballerina che portò elementi della danza tradizionale malese nella scena parigina di inizio ‘900. Quando ho conosciuto la sua storia ne sono rimasta intrigata. Ho pensato che fosse una grande innovatrice, una pioniera. Per questo rimane tuttora incompresa da chi la critica». Marta Del Grandi

Mata Hari si apre con Marta che chiede “does my voice sound different?”, un preannuncio della ricca varietà dell’album, che spazia dai synth alle sezioni di ottoni, senza rinunciare a un tocco di calore mediterraneo.

Il videoclip del brano è diretto da Cecilia Valagussa, con cui nel 2016 Marta aveva formato il duo Fossick Project, che faceva performance audiovisive focalizzate sui temi dell’ambiente. Il video del singolo nasce dalle illustrazioni della regista e si ispira al teatro d’ombre della tradizione malese. (La redazione)

