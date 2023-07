Alice dal vivo al Teatro Romano di Ostia Antica

2 Minuti

378 Parole

Dopo la recente vittoria della Targa Tenco 2023 come “Miglior interprete” per l’album Eri con me, contenente sedici canzoni di Franco Battiato, Carla Bissi – meglio nota come Alice – prosegue il suo emozionate tour italiano.

Domani, mercoledì 12 luglio 2023, la musicista e cantante italiana si esibirà nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, Roma, per poi proseguire a Gragnano Trebbiense (18 luglio), Sarzana (19 luglio), Varese (21 luglio)…

Calendario concerti. Il tour 2023 di Alice (date in aggiornamento)

12 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica di Roma

di Roma 18 luglio alla Villa Marchesi di Gragnano Trebbiense (PC) in occasione di Val Tidone Festival

(PC) in occasione di Val Tidone Festival 19 luglio in Piazza Matteotti a Sarzana (SP) in occasione del Festival Moonland

(SP) in occasione del Festival Moonland 21 luglio ai Giardini Estensi di Varese con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI

con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI 22 luglio alla Fortezza Medicea di Arezzo

23 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia (RA) con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI

(RA) con I SOLISTI FILARMONICI ITALIANI 28 luglio al Teatro Antico di Segesta (MI)

(MI) 29 luglio al Parco Archeologico di Morgantina (EN) in occasione del Barbablù Fest

(EN) in occasione del Barbablù Fest 30 luglio alla Villa Filippina di Palermo

1 agosto Teatro al Castello di Milazzo a Milazzo (ME)

(ME) 4 agosto al Teatro al Castello di Desenzano del Garda (BS)

(BS) 22 agosto alla Fortezza Montalfonso di Castelnuovo Garfagnana (LU) in occasione del Festival Mont’Alfonso Sotto le Stelle

(LU) in occasione del Festival Mont’Alfonso Sotto le Stelle 24 agosto in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne (BR)

(BR) 25 agosto al Fossato del Castello Aragonese di Otranto

26 agosto all’Arena del Ponente di Molfetta (BA)

(BA) 28 agosto al Parco Archeologico di Sibari a Cassano allo Ionio (CS)

(CS) 2 settembre in Piazza san Francesco a San Gemini (TR)

(TR) 4 settembre al Castello Visconteo di Pavia

Eri con me è l’album di Alice in cui interpreta meravigliosamente 16 canzoni del mai dimenticato Franco Battiato.

Il disco è stato registrato in studio con Carlo Guaitoli (pianoforte, direzione), storico di collaboratore di Battiato per oltre vent’anni, e I Solisti Filarmonici Italiani.

Con questo Eri con me, Alice ha vinto la Targa Tenco 2023, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso, nella categoria Miglior Interprete. Nel 2022 Alice è stata insignita del Premio Tenco 2022 alla Carriera. (La redazione)