Afternoon X, il nuovo album degli inglesi Vanishing Twin

I Vanishing Twin sono un collettivo londinese formatosi nel 2015 dalla cantante e polistrumentista Cathy Lucas. In seguito a una serie di cambi di formazione, la band è ora composta da Lucas, la batterista Valentina Magaletti (Holy Tongue, Tomaga, Moin ) e il bassista Susumu Mukai (Zongamin).

Il 6 ottobre 2023 esce per Fire Record Afternoon X, il nuovo album della formazione inglese. Un disco che – stando ai primi annunci pubblicati in Rete – dovrebbe proseguire su quella traiettoria tracciata dalle recenti uscite dei Vanishing Twin, con le rimiche di Magaletti e Mukai che rimangono al centro del suono della band.

Le nuove canzoni di Afternoon X si preannunciano astratte e sfuggenti, ma al contempo piene di energia e vitalità. Un album ipnotico e coinvolgente che dovrebbe mettere insieme kosmische music, post-punk e pop psichedelico e che – a detta di chi ha avuto modo di ascoltarlo già per intero – non mancherà di sorprendere. Staremo a vedere. Per ora godetevi questa prima traccia che dà il titolo al disco. (La redazione)