Pet Shop Boys, una carriera di successo all’insegna del synth pop

I Pet Shop Boys sono un duo musicale britannico formato da Neil Tennant e Chris Lowe. Si sono formati a Londra nel 1981 e sono considerati uno dei gruppi più importanti del synth pop.

La carriera dei Pet Shop Boys è iniziata nel 1985 con la pubblicazione del singolo West End Girls, che è diventato un successo internazionale. L’album di debutto, Please, è stato pubblicato nel 1986 e ha raggiunto la vetta della classifica britannica.

Negli anni successivi, il duo inglese ha pubblicato altri 13 album, tra questi Introspective (1988), Actually (1990), Nightlife (1999) e Elysium (2012) – giusto per dirne alcuni – per un totale a oggi di quattordici, l’ultimo è del 2020 e si intitola Hotspot.

Tra i tanti singoli pubblicati ricordiamo, invece, quelli che probabilmente sono rimasti più impressi nella memoria di molti ascoltatori degli anni ’80 e ’90: l’esordio già precedentemente citato West End Girls, It’s a Sin, What Have I Done to Deserve This?, Always on My Mind, Heart, Go West, The Boy Who Could Fly, Can You Forgive Her?, Home and Dry, New Year e ci fermiamo qui.

Pionieri del synth pop al punto da influenzare numerosi altri artisti, i Pet Shop Boys sono tuttora attivi e continuano a esibirsi dal vivo in giro per il mondo. (Aaron Stack)