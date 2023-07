Samuele Bersani, il post dissacrante sui semidei dell’autotune

Sul profilo Facebook del musicista e cantautore Samuele Bersani è apparso un post dissacrante sui semidei della musica di oggi circa l’uso dell’autotune.

«Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima “cantata” si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera» Samuele Bersani da Facebook

A detta di molti il post sarebbe riferito alla recente vicenda di Sfera Ebbasta che, durante un suo recente concerto, si è trovato a cantare per qualche secondo senza autotune per via di un problema tecnico. (La redazione)