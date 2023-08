La Tempesta Bless 2023, il 25 e 26 agosto

La Tempesta Bless è un festival musicale di due giorni che si svolgerà a Blessano di Basiliano, in provincia di Udine, il 25 e 26 agosto 2023.

Il festival

La manifestazione prenderà vita in un contesto bucolico alle porte della città con una line up formata da alcune delle realtà più importanti della musica alternativa italiana, come Sick Tamburo, Giorgio Canali & Rossofuoco, Bud Spencer Blues Explosion e Istituto Italiano di Cumbia oltre ai djset di Mr. Island, E.Sist, Michele Poletto e del collettivo di Cas’Aupa.

La line-up

Sick Tamburo

I Sick Tamburo nascono a Pordenone nel 2009 da un’idea di Elisabetta Imelio e Gian Maria Accusani, già uniti nell’avventura Prozac+. Nel 2023 esce il sesto disco dei Sick Tamburo intitolato “Non credere a nessuno”, anticipato dal singolo “Per sempre con me” che vede la partecipazione di Roberta Sammarelli dei Verdena. I Sick Tamburo sono i Sick Tamburo.

Giorgio Canali & Rossofuoco

Giorgio Canali sarà sul palco della Tempesta Bless con i suoi Rossofuoco con un live travolgente. Giorgio Canali è l’highlander della musica italiana (e non solo). CCCP, CSI, PGR, ma anche fonico di Noir Desir e Lifiba, produttore di Verdena, Zen Circus e Tre Allegri Ragazzi Morti… Mille storie in una manciata di canzoni.

E. Sist Dj Set

E.Sist è amico di lunga data della Tempesta, vestiva un tempo i panni del Señor Tonto, figurante dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Conoscenza musicale sterminata, saprà creare l’atmosfera giusta per la chiusura della prima sera della Tempesta Bless.

Cas’Aupa

Da anni è la principale realtà del circuito della musica indipendente dal vivo a Udine. Un collettivo in console che scalderà i motori e i cuori del festival.

Bud Spencer Blues Explosion

Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio iniziano a fare musica insieme a Roma nel 2006. Da quel momento il duo diventa uno dei più amati dagli appassionati di rock, data l’evidente virtuosità della chitarra di Adriano e della batteria di Cesare. Da inizio 2023 i BSBE hanno rilasciato due doppi singoli, il che lascia presagire l’arrivo di ulteriore nuova musica entro l’anno.

Istituto Italiano di Cumbia

L’Istituto Italiano di Cumbia è il collettivo che raccoglie musicisti di cumbia contemporanea provenienti da alcuni gruppi italiani. Giulietta Passera da Torino, Claudia Vernier, Eleonora Cinti e Franiko Calavera da Roma, Kit Ramos e Stefano Iascone da Milano, FiloQ da Genova, Mr Paquiano da Lugano e Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti da Pordenone. Quella dell’Istituto Italiano di Cumbia puoi chiamarla anche spaghetti cumbia. Non spareranno! No, non è salsa, non è patchanka, non è bossanova e tantomeno rumba. Si chiama cumbia.

Michele Poletto Dj Set

Michele Poletto è autore, musicista e cantante dei Playa Desnuda. Già nel 1988 ha iniziato a sedersi dietro alla console per condividere la musica cha amava, senza distinzione di genere ed è forse questo suo eclettismo che lo ha portato ad operare nei contesti più vari: feste private, ritrovi underground e club veri e propri, così come festival musicali. Di questi, su tutti spicca il Rototom Sunsplash sia in Italia che in Spagna: a Benicassim (Valencia) dal 2015 è resident del Jumping Club all’interno del reggae festival più importante d’Europa. Con i suoi dj-set ha inoltre aperto i concerti di artisti come Subsonica, Groove Armada, Morcheeba, Manu Chao e Vasco Rossi e ha collaborato con alcuni marchi legati al mondo della moda, per la sonorizzazione di sfilate ed eventi, tra cui La Fabrique, Niù e MaxMara.

Mr. Island Dj Set

Mr. Island è Lorenzo Commisso. Il progetto nasce dall’esigenza di creare musica elettronica calda: “Da molti anni e con diversi gruppi sto cercando di raggiungere questo obiettivo. Ho lavorato in gruppi come Ricciobianco, Il Moro e il Quasi Biondo, OK NO, Papiers Collés e Colora. In particolare, ho conosciuto la cumbia come genere grazie ad Adan Valecillo, un artista hondureño che esponeva alla Biennale. L’approfondimento del genere è arrivato in seguito grazie all’amicizia con Davide Toffolo, che ha curato la produzione di Tropical Sound Machine, il mio primo album come Mr. Island”.

Non solo musica

Oltre alla musica, nell’area del festival sarà possibile mangiare e bere per celebrare la fine dell’estate e per riscoprire insieme uno dei luoghi incantati della provincia friulana. (La redazione)

Tutti i concerti in programma in Italia