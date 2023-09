La statunitense Becca Mancari con il terzo album «Left Hand»

Anticipato dal singolo Don’t Ever Worry, cantato in duetto con Brittany Howard degli Alabama Shakes, Left Hand è il nuovo album della cantautrice americana Becca Mancari.

Uscito per Captured Tracks, Left Hand è il terzo album della cantautrice e produttrice di Nashville Becca Mancari, seguito dell’ottimo The Greatest Part, pubblicato nel 2000 sempre per la label di culto newyorkese. (La redazione)