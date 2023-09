«Sink to Swim», il nuovo album di Erin K

Con oltre 3 milioni di stream su Spotify la musicista americana residente a Londra, Erin Kleh – in arte Erin K – ha deciso di proseguire la collaborazione con il produttore Kristofer Harris (Belle & Sebastian, Ghostpoet), cominciata con l’album I Need Sound del 2019, per registrare il suo nuovo lavoro Sink to Swim nei suoi Squarehead Studios nel Kent.

Pubblicato il primo settembre 2023 per Unicornpig, Sink to Swim è un album di canzoni tanto schiette e personali quanto coinvolgenti.

Un album che incarna il giocoso stile “antifolk” di Erin (Jesus Christ, Panda’s Song, Sealife) con brani dai toni cupi tipo Breathe e Keep Her e persino autoironici come Kleh. (La redazione)