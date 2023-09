Vasco Rossi, il singolo «Gli sbagli che fai» e la docu-serie su Netflix

Il Supervissuto, la docu-serie altamente attesa che getta luce sulla vita straordinaria di Vasco Rossi, è pronta a fare il suo debutto su Netflix questo mercoledì, 27 settembre 2023.

In contemporanea con il lancio della serie in esclusiva sulla piattaforma di streaming, i fan di Vasco avranno un motivo in più per essere emozionati: una canzone inedita scritta appositamente per la sigla della serie, intitolata Gli sbagli che fai.

Questo nuovo brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio, garantendo ai fan l’accesso immediato a una delle creazioni più personali e toccanti dell’artista italiano.

L’ispirazione per questa canzone è nata direttamente dal viaggio introspettivo che Vasco Rossi ha intrapreso durante le riprese dei cinque episodi di Il Supervissuto.

Per la prima volta, il leggendario rocker italiano si è aperto completamente e ha condiviso la sua storia di vita, in tutta la sua audacia e avventura, con il pubblico. In questo progetto straordinario, Vasco si è seduto di fronte alla telecamera di Pepsy Romanoff e ha raccontato la sua vita in prima persona, senza filtri e senza riserve.

La canzone Gli sbagli che fai rappresenta una sorta di colonna sonora della vita di Vasco Rossi. Con la sua musica avvincente e le parole penetranti, il brano accompagna il percorso dell’artista attraverso le tappe fondamentali della sua vita.

Le sue canzoni, che sono diventate immortali nel panorama musicale italiano, sono l’anello di congiunzione tra il suo passato e il presente, creando una narrazione sonora coinvolgente e commovente.

Il testo della canzone riflette la sincerità e la franchezza con cui Vasco Rossi si è raccontato nella docu-serie. Affrontando i suoi errori e le sfide che ha incontrato lungo la strada, la canzone offre un’intima prospettiva su ciò che significa essere un “supervissuto” nella vita dell’artista. La musica, come sempre, è la sua lingua universale, e Gli sbagli che fai cattura perfettamente l’essenza di Vasco Rossi come musicista e uomo.

Il brano è destinato a diventare un’aggiunta essenziale alla playlist di ogni fan di Vasco Rossi, mentre la docu-serie Il Supervissuto promette di svelare nuovi dettagli e approfondimenti sulla vita di questo iconico cantautore italiano.

Quindi, preparatevi per un mercoledì di emozioni, quando Netflix darà il via alla serie, e la voce di Vasco risuonerà attraverso le onde radio e le piattaforme digitali con Gli sbagli che fai.

Non perdete l’occasione di scoprire la storia straordinaria di Vasco Rossi, raccontata in modo senza precedenti, e di immergervi nella potente musica che ha segnato la sua incredibile “vita spericolata e supervissuta“. (Aaron Stack)