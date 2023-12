Ascolta «Hi, How Are You» di Daniel Johnston (1961-2019)

Hi, How Are You è il sesto album autoprodotto su audiocassetta del cantautore Daniel Johnston (1961-2019), registrato nel settembre 1983 e con la copertina realizzata dallo stesso musicista statunitense.

Chi era Daniel Johnston

Daniel Johnston, scomparso nel 2019 all’età di 58 anni, ha trascorso circa 30 anni cantando le sue strazianti storie di amore non corrisposto, tra disavventure cosmiche e tormenti esistenziali.

«Hi, How Are You» del 1983

Il sottotitolo The Unfinished Album si riferisce alla durata del disco, in quanto Johnston inizialmente aveva previsto che la durata fosse di un’ora. Le sue composizioni pop così disallineate, lancinanti e surreali sono diventante nel tempo un punto di riferimento per tanti artisti e per il pubblico internazionale.

Hi, How Are You di Daniel Johnston è disponibile in streaming su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

