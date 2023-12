Verifica dell’identità nei Casinò: perché è necessaria?

Con l’evolversi della tecnologia e delle possibilità offerte dai dispositivi, sempre più giocatori hanno cominciato a dedicarsi al gambling online direttamente da casa propria. Oggigiorno, è infatti possibile fare esperienze immersive e complete semplicemente accedendo alle pagine web delle piattaforme online, che offrono possibilità di giocare alle slot, alla roulette, al poker e a quasi tutte le attività connesse al gioco d’azzardo.

In questo panorama, è stato necessario impostare delle regole di sicurezza che fungessero da assicurazione sia per i casinò che per i giocatori. Proprio in questo contesto, si pone la verifica dell’identità e la politica del KYC (Know Your Client). Ne parleremo approfonditamente in questo articolo.

Qual è la funzione?

Prima di capire perché questi elementi sono importanti, diamone una breve definizione. Per KYC, si intende il duplice processo di controllo con cui le aziende controllano l’identità dei loro clienti. Per i casinò online, si tratta di assicurarsi di sapere esattamente chi sta giocando.

In questo stesso contesto, si pongono i controlli sui documenti fisici, che le strutture possono richiedere per impedire frodi, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita.

Perché sono necessari questi controlli?

Il KYC e il controllo dei documenti hanno delle funzioni fondamentali, che ora esamineremo in breve:

Prevenire le frodi e il riciclaggio di denaro: i casinò online possono essere un obiettivo interessante per i truffatori e i riciclatori di denaro. I controlli KYC e di identità aiutano a garantire che l’identità dei giocatori non sia falsata, riducendo la probabilità di conti fittizi e transazioni illecite.

Verifica dell’età: il gioco d’azzardo è riservato a persone che hanno raggiunto la maggiore età. I controlli KYC e ID servono appunto a confermare l’età del giocatore, impedendo ai minorenni di accedere alle piattaforme di gioco.

Gioco responsabile: i casinò online hanno la responsabilità di promuovere il gioco d’azzardo responsabile. I processi KYC consentono ai casinò di monitorare il comportamento dei giocatori e di intervenire in caso di segnali d’allarme.

Regole e Norme: gli enti di regolamentazione richiedono ai casinò online di implementare misure robuste contro i crimini finanziari e di garantire l’integrità del settore.

Nuove tecnologie

Molti casinò online attuano già verifiche KYC e controllo dell’identità. Così, quando il giocatore si iscrive, deposita denaro o vuole prelevare, deve fornire diversi documenti d’identità e documenti. Il personale dedicato esamina allora i documenti inviati, per decidere se le richieste dell’utente siano legittime. Molti casinò stanno cominciando ad utilizzare tecnologie intelligenti come il riconoscimento facciale per rendere il processo ancora più rapido e sicuro.

Sfide e soluzioni

Certo, anche i controlli KYC e di identità presentano dei punti a sfavore. Il più grande: impediscono al giocatore di avere un’esperienza totalmente fluida e rallentano il corso del gioco. I lunghi processi di verifica potrebbero scoraggiare i giocatori o causare frustrazione. Per affrontare questo problema, molti operatori si stanno interrogando su come accelerare il processo, per esempio attraverso l’ausilio delle AI.

Un altro aspetto da considerare è la conservazione delle informazioni. Molti hacker o truffatori informatici potrebbero essere attratti dai dati sensibili dei giocatori, conservati appunto in pagine web. Ecco perché molte piattaforme stanno puntando sul fattore sicurezza, migliorando le misure esistenti o inventandone delle nuove.

La sicurezza è importante

Con la rapida crescita del settore, sono naturalmente nate nuove opportunità e nuove sfide, legate alla necessità di contrastare i criminali informatici. Per usare una metafora, possiamo dire che i controlli KYC e ID sono come la gabbia che impedisce all’utente di essere mangiato dagli squali. Poiché mettono un freno alle truffe, al riciclaggio di denaro e ad altre attività illegali, vanno considerate essenziali anche se spesso lente e particolarmente noiose. Se siete interessati ad altri articoli e approfondimenti sui migliori operatori con licenza AAMS, potete visitare CasinoItalia. (La redazione)