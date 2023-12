11 album di Natale da ascoltare in streaming

In vista delle festività natalizie, abbiamo scelto per voi undici dischi di Natale da ascoltare in streaming ovunque siate.

Si va da A Christmas album di Amerigo Gazaway aQuiet Christmas di Jeremy Fisher, passando per A Very She & Him Christmas di She & Him, Christmas dei Low e A Very Vulfy Christmas del Woody Goss Trio.

Ovviamente nella lista non poteva mancare Song for Christmas di Sufjan Stevens. Nel frattempo, buon feste e buon ascolto. (La redazione)

BEST CHRISTMAS ALBUMS

AMERIGO GAZAWAY ★ A Christmas album (2018)

SUFJAN STEVENS ★ Songs for Christmas (2006)

SHE & HIM ★ A Very She & Him Christmas (2011)

LOW ★ Christmas (1999)

WOODY GOSS TRIO ★ A Very Vulfy Christmas (2019)

MANCHESTER ORCHESTRA ★ Christmas Songs Vol. 1 (2020)

PARENTHETICAL GIRLS ★ Christmas (2010)

CASTLE ISLAND HYMNS ★ Christmas (2011)

JEREMY FISHER ★ Quiet Christmas (2020)

CYNTHIA LIN ★ Cozy Christmas (2017)

ALICE THOMPSON ★ Christmas (2021)

