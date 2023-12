Classifiche dischi 2023 a confronto: Metacritic vs Album of the Year

Dopo aver pubblicato i nostri migliori 25 album dell’anno, abbiamo deciso di mettere a confronto le classifiche di due dei più importanti siti aggregatori di recensioni musicali: Metacritic, che oltre di musica si occupa anche di film e videogiochi, e Album of the Year (in sigla AOTY).

TOP TEN

Abbiamo confrontato le prime 10 posizioni, aggiungendo in basso (terza riga) anche l’album del 2023 scelto dal nostro sito ML. È bene ricordare che le classifiche di seguito riportate sono state rilevate il 22 dicembre 2023.

#1 – PRIMO POSTO

FOUNTAIN BABY * GOLDEN CHILD scelto da Metacritic

JAIMIE BRANCH * FLY OR DIE FLY OR DIE FLY OR DIE ((WORLD WAR)) scelto da AOTY

DANIELA PES * SPIRA scelto da ML

#2 – SECONDO POSTO

JAIMIE BRANCH * FLY OR DIE FLY OR DIE FLY OR DIE ((WORLD WAR)) scelto da Metacritic

CORINNE BAILEY RAE * BLACK RAINBOWS scelto da AOTY

RÓISÍN MURPHY * HIT PARADE scelto da ML

#3 – TERZO POSTO

CAROLINE POLACHEK * DESIRE, I WANT TO TURN INTO YOU scelto da Metacritic

CREEPER * SANGUIVORE scelto da AOTY

SLOWDIVE * EVERYTHING IS ALIVE scelto da ML

#4 – QUARTO POSTO

JULIE BYRNE * THE GREATER WINGS scelto da Metacritic

SUFJAN STEVENS * JAVELIN scelto da AOTY

SAMPHA * LAHAI scelto da ML

#5 – QUINTO POSTO

CORINNE BAILEY RAE * BLACK RAINBOWS scelto da Metacritic

FIRES IN THE DISTANCE * AIR NOT MEANT FOR US scelto da AOTY

FATOUMATA DIAWARA * LONDON KO scelto da ML

#6 – SESTO POSTO

OLIVIA RODRIGO * GUTS scelto da Metacritic

GABRIELS * ANGELS & QUEENS scelto da AOTY

DANNY BROWN *QUARANTA scelto da ML

#7 – SETTIMO POSTO

TAYLOR SWIFT * 1989 (Taylor’s Version) scelto da Metacritic

MITSKI * THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE scelto da AOTY

BLUR * THE BALLAD OF DARREN scelto da ML

#8 – OTTAVO POSTO

MITSKI * THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE scelto da Metacritic

BOYGENIUS * THE RECORD scelto da AOTY

GEORGE CLINTON * OOH RAP I YA scelto da ML

#9 – NONO POSTO

BOYGENIUS * THE RECORD scelto da Metacritic

ARTHUR RUSSELL – PICTURE OF BUNNY RABBIT scelto da AOTY

SLEAFORD MODS * UK GRIM scelto da ML

#10 – DECIMO POSTO

BILLY WOODS AND KENNY SEGAL * MAPS scelto da Metacritic

HAMISH HAWK * ANGEL NUMBERS scelto da AOTY

ANA FRANGO ELÉTRICO – ME CHAMA DE GATO QUE EU SOU SUA scelto da ML

LE CLASSIFICHE CONTINUANO SUI RISPETTIVI SITI

Guarda l’intera classifica degli album del 2023 di Metacritic

Guarda l’intera classifica degli album del 2023 di AOTY

Guarda l’intera classifica degli album del 2023 di ML

Le classifiche dei migliori dischi dell’anno sono diventate ormai un must di tantissimi siti e riviste, anche non specificatamente musicali. Per quanto ci riguarda, pubblicare queste liste per noi resta sempre un esercizio culturale tanto appassionante quanto divertente. E come al solito, vi diamo appuntamento a dicembre 2024! (La redazione)