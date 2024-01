Il primo singolo nato dall’unione di Liam Gallagher e John Squire

Liam Gallagher e John Squire, rispettivamente degli Oasis e degli Stone Roses, si sono messi insieme per dar vita al loro primo singolo intitolato Just Another Rainbow, uscito oggi venerdì 5 gennaio 2023.

La prima volta insieme di Liam Gallagher e John Squire

La collaborazione è stata definita epica, unendo la voce appassionata e carismatica di Liam alla chitarra psichedelica distintiva di John.

Nonostante sia la loro prima collaborazione ufficiale, i due artisti si sono incontrati per la prima volta nel 1989, condividendo un’amicizia che ha attraversato gli anni.

Com’è nata la collaborazione

Il progetto ha preso forma quando John ha suonato con entusiasmo al concerto di Liam a Knebworth Park, che ha poi portato i due artisti a chiudersi in studio di Los Angeles, con il produttore Greg Kurstin e il batterista Joey Waronker, per tre settimane di sessioni.

Ascolta «Just Another Rainbow»

Il risultato è un catalogo di canzoni eccezionali, tra cui questa prima Just Another Rainbow che soddisfa le alte aspettative di una collaborazione davvero straordinaria. (La redazione)