Faye Webster con il nuovo album «Underdressed at the Symphon»

Undressed at the Symphony è il nuovo album di Faye Webster in uscita il 1° marzo 2024 per Secretly Canadian, anticipato dal singolo Lego Ring con il featuring del rapper Lil Yachty.

Quinto album per la Webster

Faye Webster nel corso degli ultimi anni ha visto salire alle stelle le quotazioni delle sue composizioni, sempre presente nelle playlist degli ascolti dei personaggi più influenti dei nostri tempi e nelle chart virali, con brani della sua discografia che hanno superato i cento milioni di ascolti.

L’amicizia con Lil Yachty

In un’intervista del 2017 Faye Webster raccontava della sua amicizia con il rapper Lil Yachty, conosciuto quando entrambi erano dei teenager e vivevano ad Atlanta. Faye è anche un’affermata fotografa e aveva realizzato un photoshoting proprio per Lil Yachty nel 2016.

Il nuovo lavoro discografico, Undressed at the Symphony, arriva a tre anni di distanza da I Know I’m Funny Haha ed è il quinto disco della giovane artista di Atlanta. (La redazione)