J Mascis con What Do We Do Now, il suo quinto album da solista

Il 2 febbraio 2024 esce per Sub Pop Records il quinto album in studio da solista di Joseph Donald Mascis, così all’anagrafe di Amherst l’ex Dinosaur Jr.

Il nuovo lavoro discografico del musicista e cantautore statunitense si intitola e vede la partecipazione di diverso musicisti/ospiti, tra cui Ken Mauri dei B-52s, alle tastiere, e Matthew “Doc” Dunn alla chitarra elettrica.

Dopo avere ascoltato in anteprima alcuni, tra cui il singolo Can’t Believe We’re Here, What Do We Do Now si preannuncia un album davvero interessante, probabilmente uno dei migliori finora realizzati da J Mascis. (La redazione)