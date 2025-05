Tipografia Sonora: un viaggio tra musica e visioni

Tipografia Sonora è l’omonimo album del trio marchigiano composto da Michele Duscio (elettronica), Leonardo Francesconi (pianoforte) e Francesco Savoretti (percussioni). Il progetto nasce come incontro tra il linguaggio musicale e quello fotografico, prendendo ispirazione dalle opere di Mario Giacomelli, celebre fotografo di Senigallia. Il risultato è un lavoro che esplora nuove prospettive sonore e visive per raccontare il territorio delle Marche.

Un omaggio musicale a Mario Giacomelli

Alla base del progetto c’è un legame profondo con la propria terra e con l’eredità artistica di Giacomelli. Le sue fotografie, intense e poetiche, diventano spunto per una traduzione musicale che cerca di riprodurne i contrasti, le sovrapposizioni e le atmosfere. Il trio descrive l’album come un tributo all’artista marchigiano e un tentativo di trasporre in musica la sua poetica visiva, mantenendo vivo il dialogo con il paesaggio che spesso è stato soggetto delle sue immagini.

Un linguaggio musicale ibrido e dinamico

L’approccio compositivo del gruppo si basa su una combinazione di elementi acustici ed elettronici. Sequenze casuali generate algoritmicamente costituiscono la base su cui si sviluppano l’improvvisazione e la composizione, in una sovrapposizione continua tra strutture elettroniche e strumenti acustici. Le influenze richiamano nomi come Floating Points, Plaid, Chilly Gonzales e Lambert, ma il percorso rimane personale e legato alla ricerca di una narrazione autonoma, proprio come le fotografie a cui si ispira.

Un dialogo tra arti e territorio

Tipografia Sonora non si limita a musicare le immagini, ma intende valorizzare il contesto territoriale attraverso l’incontro tra linguaggi artistici diversi. La musica diventa così uno strumento per evocare sensazioni, memorie e visioni, in linea con l’intensità espressiva di Giacomelli. Il progetto si propone come un percorso multidisciplinare, che intreccia memoria e innovazione, fotografia e suono, radicamento locale e apertura sperimentale. (La redazione)