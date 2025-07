I Golomb con The Beat Goes On, tra memoria e presente

I Golomb nascono in Ohio nel 2019, dall’incontro tra la visione creativa del cantautore e chitarrista Mickey Shuman e il basso profondo di Xenia, sua parente e collaboratrice di lunga data. La formazione si completa con l’ingresso del batterista Hawken, fratello di Xenia, consolidando un nucleo affiatato che mette al centro dei propri brani un’intesa prima ancora che una poetica. La storia del gruppo è, prima di tutto, una questione di famiglia e amicizia, e questa coesione si riflette in ogni dettaglio della loro musica.

Un suono stratificato e riconoscibile

Con l’album The Beat Goes On, i Golomb mostrano una coerenza stilistica che non rinuncia all’esplorazione. Il loro sound si muove con naturalezza tra noise rock, shoegaze e accenni dub, dando vita a un impasto sonoro che evoca i riferimenti più emblematici dell’alt-rock americano. Senza mai cadere nel mimetismo, il trio sembra dialogare idealmente con il passato, dai Velvet Underground ai Dinosaur Jr., dai Pixies a My Bloody Valentine, passando per influenze più sospese come Spiritualized e Built To Spill.

Il risultato è una collezione di brani che oscillano tra strutture tonde, ritmi incisivi e melodie affilate. C’è una tensione costante tra istinto e costruzione, tra memoria e presente, che rende ogni traccia riconoscibile ma mai prevedibile.

Registrazione e produzione: un salto in avanti

Registrato tra i Musicol e i Secret Studio di Columbus, The Beat Goes On vede il ritorno in regia di Keith Hanlon, già collaboratore dell’EP Love pubblicato nel 2024. Le nuove tracce catturano l’energia live della band con maggiore ampiezza dinamica e una sensibilità sonora più audace rispetto ai lavori precedenti. Il mix finale è stato affidato a Drew Vandenberg, che negli studi Chase Park Transductions di Athens, Georgia, ha valorizzato ogni sfumatura del trio, mantenendo intatta la carica emotiva e l’urgenza espressiva del materiale originale.

Un debutto maturo per No Quarter

In uscita il 27 luglio 2025 per l’etichetta No Quarter, The Beat Goes On rappresenta il debutto ufficiale dei Golomb su un’etichetta dopo due lavori autoprodotti: l’omonimo album del 2022 e l’EP Love. Pur trattandosi di un esordio in una nuova veste, l’album dimostra una piena consapevolezza artistica. La band appare solida, ispirata e intenzionata a percorrere una strada personale, senza compromessi e senza nostalgie facili.

Conclusione

I Golomb sono una realtà musicale che non cerca scorciatoie né derive estetiche. The Beat Goes On non è un tributo agli anni ’90, ma una reinterpretazione viva di ciò che quei suoni hanno significato per una generazione. È un disco che parla di ascolti giovanili, di legami familiari e di un’identità musicale che ha trovato forma, senza artifici. Un primo passo importante sotto una nuova etichetta, ma soprattutto la conferma di una voce già matura e riconoscibile. (La redazione)