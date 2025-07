Edoardo Bennato torna in tour: un’estate all’insegna del rock ribelle

L’inarrestabile Edoardo Bennato, artista simbolo dell’anticonformismo musicale italiano, si prepara a infiammare l’estate 2025 con il “Sono Solo Canzonette Tour”. Ribelle, provocatore, cantautore visionario, Bennato – il pirata del rock di Bagnoli – porterà sui palchi d’Italia (e non solo) i suoi intramontabili classici, quelli che hanno fatto la storia della musica italiana mescolando rock, blues e testi pungenti e poetici.

Con la sua eterna anima da Peter Pan “impertinente”, sempre fuori dagli schemi e ostile a ogni etichetta, Bennato attraverserà lo Stivale con un tour che promette emozioni, riflessioni e tanto, tantissimo entusiasmo.

Le prime tappe di luglio e agosto 2025: tra mari e castelli

Il tour prenderà il via l’11 luglio a Lecco, per lo Scenario Festival presso l’Area La Piccola, proseguendo poi il 16 luglio a Castiglioncello (LI) al Castello Pasquini per il Castiglioncello Summer Festival. Il 18 luglio sarà la volta di Lugano, al Boschetto Parco Ciani per Blues to Bop, e il 22 luglio a Genova all’Arena del Mare, Area Porto Antico.

La musica di Bennato approderà poi in Sardegna: il 25 luglio a Cagliari, Arena Fiera, e il 27 luglio ad Alghero, all’Anfiteatro Ivan Graziani.

Il 31 luglio toccherà la sontuosa Reggia di Caserta, e il 1 agosto la Fortezza Medicea di Siena. Il viaggio continua il 3 agosto a Monforte d’Alba (CN) per Monfortinjazz, presso l’Auditorium Horszowsky.

Ad agosto, le tappe includono Castellana Grotte (BA) (6 agosto), Mesagne (BR) per Stupor Mundi Festival (8 agosto), Giulianova (TE) (10 agosto), Seravezza (LU) (12 agosto), Chioggia (VE) per Sea Music Festival (16 agosto), Ragusa (18 agosto), Cefalù (PA) (20 agosto), e Taormina (ME) nello straordinario scenario del Teatro Antico (22 agosto).

Il 26 agosto Bennato sarà a Borgia (CZ) al Parco Archeologico Scolacium, prima di chiudere il mese con l’energia che lo contraddistingue.

Settembre: gran finale tra arte, storia e musica

Il tour proseguirà con l’arrivo di settembre, mantenendo intatta la forza del messaggio musicale di Bennato.

Il 1 settembre sarà a Sesto Fiorentino (FI) per il “liberi tutti festival” in Piazza Vittorio Veneto, mentre il 5 settembre sarà la volta di Piacenza, nel suggestivo Palazzo Farnese.

Il 12 settembre Bennato arriverà a Roma, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea), seguito dal grande concerto il 20 settembre a Macerata, nell’Arena Sferisterio.

Chiusura in bellezza il 24 settembre al Teatro Romano di Verona, una cornice perfetta per il commiato finale di un tour che si preannuncia memorabile. (La redazione)