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Serie A, Udinese-Torino 2-0 e Como-Napoli 0-0. Stasera Atalanta-Genoa Sky TG24
VIDEO. Como-Napoli 0-0: highlights Sky Sport
DIRETTA VIDEO - Como-Napoli 0-0: finisce con un pareggio CalcioNapoli24 | CN24 - Notizie sul Calcio Napoli
Serie A, ok Genoa e Bologna. Pari Napoli, Como-Inter 3-4. VIDEO Sky TG24
Serie A: pari Como, vincono Atalanta e Juve. Napoli-Milan 1-0. VIDEO Sky TG24
Serie A: Juve-Pisa 4-0, Atalanta-Udinese 2-2 e Cagliari-Como 1-2 VIDEO Sky TG24
Serie A: vincono Como e Napoli. L'Inter batte il Genoa 2-0. HIGHLIGHTS Sky TG24
Serie A, Milan sconfitto. Vincono Atalanta, Roma e Genoa. VIDEO Sky TG24
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Serie A, Milan-Como finisce 1-1. Segnano Nico Paz e Leao Sky TG24
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Serie A, gol e highlights dell'ultima giornata Sky Sport
Highlights Serie A Women Athora | Lazio Women-Como 1-1 S.S. Lazio
Serie A: vincono Inter, Juve e Torino. Como-Atalanta 0-0. VIDEO Sky TG24
Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1 Sky TG24
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Serie A, Como-Torino 6-0 e Fiorentina-Cagliari 1-2. Lecce-Lazio 0-0. HIGHLIGHTS Sky TG24
Highlights Serie A Enilive | Lazio-Como 0-3 S.S. Lazio
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