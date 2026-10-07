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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi mercoledì 7 ottobre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
7 Ottobre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

mercoledì 7 ottobre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
mercoledì, 7 ottobre 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • L’incredibile giro del mondo a piedi di Karl Bushby: è partito 28 anni fa e sta per tornare a casa
    di REDAZIONE WEB
    L’esploratore britannico 57enne, che ha camminato e nuotato intorno al globo per 50mila km, ha appena terminato la traversata della Manica e tra qualche giorno sarà a Hull, sua città di origine
  • Garlasco, Sempio: “Non vivo più, la macchia dell’assassino non te la levi. Stasi? Condanna giusta”
    di (Redazione La Stampa)
    L’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Porta a Porta: «Vivo chiuso in camera o dall’avvocato, i miei genitori hanno paura per me». Sull’impronta insanguinata: «Porto il 44, abbiamo provato una scarpa 42 e non mi entrava». E sulla vittima: «Nessuno può dire che avessi un interesse per lei»
  • “Odio i disabili”. Come bruciare la dignità a scuola
    di MASSIMILIANO CARAMAZZA
    Così un singolo episodio può cancellare mezzo secolo di civiltà. Ma il vero abisso comincia negli occhi degli altri studenti presenti: nessuno si è messo di mezzo. E il solito ragazzo a riprendere tutto con il telefonino
  • La carica contro gli studenti: scontri e lacrimogeni davanti alla scuola
    di (Redazione La Stampa)
    Momenti di tensione a Sartrouville, comune a nord-ovest di Parigi, durante le proteste contro la carenza di fondi e le difficili condizioni delle scuole francesi. Le immagini del 5 ottobre mostrano manifestanti e reparti antisommossa fronteggiarsi tra lacrimogeni, fumogeni e fuochi d’artificio, mentre gli agenti a cavallo avanzano e i ragazzi si disperdono.
  • Granata esplode durante la protesta degli studenti: un 15enne perde una mano
    di (Redazione La Stampa)
    Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito il 5 ottobre durante il blocco del liceo Auguste-Béhal di Lens, nel nord della Francia, mentre intervenivano i CRS, i reparti antisommossa della polizia francese, dopo un lancio di oggetti contro gli agenti. Secondo una fonte di polizia avrebbe raccolto una granata per rilanciarla, mentre alcuni testimoni sostengono che l’ordigno lo abbia raggiunto mentre correva. La procura di Béthune ha affidato le indagini all’IGPN, l’ispettorato interno della Polizia nazionale francese. Trasferito in ospedale a Lille, il ragazzo non è in pericolo di vita.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Unità a sinistra, solo dieci giorni per decidere
    di Aurora Mocci
    A partire dalla pubblicazione oggi in Gazzetta del decreto per lo scioglimento delle Cortes generales, comincia il conto alla rovescia per la presentazione delle coalizioni elettorali. Per la sinistra alla […] The post Unità a sinistra, solo dieci giorni per decidere first appeared on il manifesto.
  • Conte-Schlein, prove di disgelo chez Franceschini
    di Silvia Scipioni
    Roma, presentazione dell’ultimo romanzo di Dario Franceschini, «La Fiuma». Paola Turci ha appena finito di cantare uno struggente brano d’amore, l’autore scende dal palco e abbraccia Elly Schlein. Lei sorride, […] The post Conte-Schlein, prove di disgelo chez Franceschini first appeared on il manifesto.
  • «Eravamo comunisti». Quel titolo al passato proprio non mi piace
    di Guido Caldiron
    Questa non è una recensione al libro Eravamo comunisti di Massimo D’Alema (Feltrinelli, pp. 256, euro 20) che esce proprio oggi. Non me la sento di accostarmi a questo libro […] The post «Eravamo comunisti». Quel titolo al passato proprio non mi piace first appeared on il manifesto.
  • Boom della pressione fiscale, il trucco che prosciuga i salari
    di Roberto Ciccarelli
    I dati diffusi ieri dall’Istat hanno confermato che nel secondo trimestre di quest’anno la pressione fiscale in Italia ha raggiunto il 43,5%, segnando un incremento di 0,5 punti percentuali rispetto […] The post Boom della pressione fiscale, il trucco che prosciuga i salari first appeared on il manifesto.
  • Carmen Villain, quando il suono diventa un gesto politico
    di Stefano Crippa
    «Questa non è musica pensata per un ascolto superficiale»: così il sito web indipendente inglese The Quietus, da sempre attento ai movimenti dei suoni più sperimentali, recensisce Memoria, quinto album […] The post Carmen Villain, quando il suono diventa un gesto politico first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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