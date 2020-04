Torna sulla scena il rapper The Sniper aka Ticsnip con un nuovo EP dal titolo “Sniper Man”

L’EP arriva in un momento in cui il mondo intero sta vivendo un periodo alquanto complesso e, come per tutte le attività costrette al blocco, anche la produzione definitiva di Sniper Man ha avuto qualche intoppo, senza però fermare il lavoro di The Sniper aka Ticsnip il quale, in tutta risposta, ha deciso di metterlo in streaming e pubblicarlo in free download. Buon ascolto. (La redazione)