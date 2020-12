I Midnight Sister condividono il video di Foxes, nuovo singolo estratto dall’imminente album Painting the Roses in uscita il 15 gennaio 2021 per Jagjaguwar.

Foxes è il terzo singolo estratto dal nuovo album del duo di Los Angeles guidato dalla talentuosa Juliana Giraffe e Ari Balouzian, capaci come pochi di coniugare art pop, psichedelia e glam rock.

Un singolo che farà la felicità dei fan di George Harrison con le sue perfette chitarre psych pop, per non parlare del cinematografico video in cui i Midnight Sister danno il meglio di sé. (La redazione)