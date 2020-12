Kutiman è un artista e produttore autorevole, noto per il suo personale stile che mescola elettronica, world music e jazz contemporaneo, un must per tutti i fan di Khruangbin, Tom Misch & Yussef Dayes e Kamasi Washington e gli estimatori del lavoro di etichette come Strut Records, Analog Africa e Soundway.

Lo scorso 17 luglio il producer israeliano ha dato alle stampe per Siyal Music Wachaga, lavoro che nasce da field recording e session registrate nel 2014 ai pendii del Kilimangiaro con musicisti locali e in seguito rielaborate nel suo studio nel deserto del Negev.

Successivamente Kutiman ha deciso di rivedere e remixare in chiave dub 5 brani del suo recente album world psych-jazz Wachaga.

Pubblicato il 4 dicembre 2020, il disco si intitola Wachaga in dub ed è in streaming e download gratuito su Bandcamp. (La redazione)