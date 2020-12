Se facciamo il nome di Mary Lattimore in qualche modo non possiamo fare a meno di pensare a Joanna Newsom, per via del fatto che anche la Lattimore fa dell’arpa il suo strumento principale.

Uno strumento misterioso e affascinante che la musicista statunitense ha iniziato a suonare fin dall’età di undici anni, e che ancora oggi continua a suonarlo, con passione e infinita grazia.

A distanza di due anni dall’acclamato Hundreds of Days, la musicista di stanza a Los Angeles torna con un nuovo album dal titolo Silver Ladders, pubblicato il 9 ottobre 2020 da Ghostly International. Buon ascolto. (La redazione)