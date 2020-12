Una danza spirituale sospesa fra le rovine di una civiltà al collasso e una natura da salvare. Il nuovo singolo della ligure Emily andMe, mescola sonorità dream pop ed elettroniche, apre alla cronaca, si unisce al grido globale di denuncia della crisi ambientale, senza però rinunciare alla sua vocazione più artistica e sperimentale.

Quarto singolo dall’apprezzato album Thank You For Your Complaints, Ain’t Planet B è anche il primo ad uscire con la nuova etichetta dell’artista genovese, al secolo Lauretta Grechi Galeno: la label veneta Beautiful Losers, che del video cura anche la produzione.

La regia di Andrea Liuzza, da un soggetto della stessa Lauretta, mette al centro una coreografia dell’artista, spezzata fra due location: un capannone industriale abbandonato e una montagna selvaggia, avvolta di nebbia. L’artista, sinuosa e bianca, esegue una danza che è la battaglia di un animale ferito, ma finisce per trasfigurarsi in una sorta di preghiera.

L’idea è andare oltre l’usuale video promozionale, ispirandosi da un lato alla videoart e alla performance, dall’altro usare il potere delle immagini e della musica per parlare di un tema, la lotta per il pianeta, che ci coinvolge davvero tutti. (La redazione)