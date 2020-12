I Clap Your Hands Say Yeah, la perfetta creatura indie-rock creata e guidata dal talentuoso Alec Ounsworth, ai tempi del loro omonimo esordio del 2005 hanno rappresentato lo standard da seguire in termini di sound, etica DIY e lavoro per centinaia di band indipendenti. Il loro primo album fu un caso discografico autoprodotto che fece innamorare di un nuovo sound migliaia di fan in tutto il mondo.

A 15 anni di distanza dal loro omonimo album Alec e i CYHSY tornano con un nuovo lavoro, il migliore dai tempi dell’immortale esordio.

Per New Fragility Alec si è ispirato al racconto “Per sempre lassù” di David Foster Wallace ed è stato prodotto dal musicista stesso, Will Johnson (noto per i suoi lavori con Jason Molina e Conor Oberst dei Bright Eyes) e Britton Beisenherz a Austin, Texas.

New Fragility, in uscita il 12 febbraio 2021, arriva a 3 anni di distanza da The Tourist e ben 15 dal disco d’esordio, album che fece diventare i Clap Your Hands Say Yeah una delle band di punta della scena indie-rock degli anni 2000. (La redazione)