Nuovo album in arrivo per il musicista statunitense Israel Nash. Si intitola Topaz e vedrà la luce a marzo 2021 su Loose Music.

Seguito del precedente Lifted (2018), accolto con entusiasmo dal pubblico e dalla critica, Topaz si preannuncia un trionfante esperimento rock and roll pieno di fiati, cori gospel, speranza e dolore, oltre all’ormai inconfondibile e stilosissima idea psych-country del folk dai toni soul che Israel Nash porta ormai avanti da anni.

La musica può essere lo spazio in cui la gente pensa, anche solo per pochi minuti. Lo spazio di cui parlo non serve a cambiare le vite o il credo politico delle persone, ma a spingerli a riflettere per un momento. (Israel Nash)