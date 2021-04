Il 30 luglio 2021 sarà pubblicato Happier Than Ever, il nuovo album della celebre e talentuosa cantautrice statunitense Billie Eilish.

Il secondo disco di Eilish, che segue l’esordio del 2019 When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, è anticipato dal primo singolo e video intitolato Your Power, diretto dalla stessa artista. (La redazione)