Dopo lo slittamento di un anno dovuto alla crisi sanitaria innescata dalla pandemia, Ypsigrock torna in Sicilia con la sua 24esima in versione “Tiny but Needed”.

Il lungo weekend musicale dell’estate italiana andrà in scena dal 5 all’8 agosto 2021 a Castelbuono, nella sua cornice naturale nel cuore del Parco delle Madonie, in forma ridotta ma che ne assicurerà il regolare svolgimento secondo le disposizioni governative che saranno in vigore al momento dell’evento, a tutela degli spettatori e delle band che si esibiranno.

Ásgeir, Iosonouncane, Dardust, Pongo, Coma, Camilla Sparksss e Kristin Sesselja sono i primi act annunciati nel cast di questa edizione particolare con le esibizioni che si svolgeranno nel centro storico di Castelbuono, su due degli iconici palchi del festival: l’Ypsi Once Stage di piazza Castello e l’Ypsi & Love Stage, all’interno del Chiostro di San Francesco.

Gli artisti confermati oggi in line up Ásgeir Trausti Einarsson, aka Ásgeir, è a oggi è l’artista che ha venduto di più nella storia della musica islandese, superando in patria giganti come Björk e Sigur Rós.

A Ypsigrock, il polistrumentista e cantautore islandese sbarca con l’intimo e intenso Bury the Moon, il suo terzo album in studio, che segna anche un ritorno alle radici folk islandesi, dopo l’ultimo lavoro Afterglow del 2017, e il pluripremiato album d’esordio Dýrð í dauðaþögn (poi pubblicato in inglese come In the Silence) del 2012.

A Castelbuono farà tappa anche Iosonouncane, da poco ritornato in scena con il già acclamatissimo e monumentale Ira, terzo album in studio, dove Jacopo Incani (vero nome dell’artista) delinea la sua figura di compositore e arrangiatore che va ben oltre quella di cantautore e producer. A Ypsigrock Iosonouncane sarà accompagnato dai musicisti che hanno suonato nell’album che eseguiranno dal vivo l’intera partitura e i suoni sperimentali dell’album che si candida ad essere una tra i migliori lavori di quest’anno in Italia.

Confermata anche la presenza di Dardust, pianista, compositore e producer, con una data del tour di S.A.D. Storm and Drugs, terzo lavoro da solista, e prova della grande ecletticità di Dario Faini (così all’anagrage) che combina il mondo pianistico minimalista con l’immaginario elettronico di matrice nord europea.

A Ypsigrock ci attende un live che spazierà da momenti introspettivi di natura classica a crescendo epici a suon di beat elettronici. I Coma, duo elettronico tedesco di stanza a Colonia, formato dai producer Georg Conrad e Marius Bubat, saranno per la prima volta in Italia ad agosto. Nel 2019 i Coma hanno pubblicato Voyage Voyage per City Slang, un caleidoscopio meravigliosamente sfocato di musica pop eccentrica e dance, in cui si fondono armonie vocali futuristiche e malinconiche.

Anche quest’anno il primo boutique festival italiano darà spazio al potenziale creativo dei nuovi talenti musicali europei ospitando Pongo (Portogallo), Camilla Sparksss (Canada/Svizzera) e Kristin Sesselja (Islanda) tre progetti artistici inseriti nell‘European Talent Exchange Program (ETEP), il programma europeo ufficiale di scambio di talenti musicali, introdotto nel 2003 per favorire la circolazione dei talenti europei all’interno di un network di festival estivi, di cui Ypsigrock fa parte da diversi anni.

Pongo, che lo scorso 10 giugno ha rilasciato Bruxos, il suo ultimo singolo, sarà per la prima volta in assoluto in Italia grazie a Ypsigrock: nata in Angola ma cresciuta in Portogallo, la sua potente voce ritmica incarna perfettamente lo spirito del nuovo rinnovamento del kuduro e diventa trascinante nel suo vortice che spazia dalla danza a momenti più intimi.

Camilla Sparksss è il progetto personale della songwriter, cantante, musicista e visual artist svizzero-canadese Barbara Lehnoff. Brutal è il suo secondo album pubblicato lo scorso anno per On The Camper Records, che ha fortemente convinto critica e pubblico: in questo lavora Camilla Sparksss mette in mostra, ancora una volta, tutta la sua attitudine alla sperimentazione che tocca più generi sotto il segno di un synth pop accattivante e fortemente espressivo.

Kristin Sesselja è una cantautrice e compositrice islandese di stanza a Reykjavik. Nonostante la giovane età, si è fatta già notare per la carature del suo stile pop dove mescola testi intimi con melodie orecchiabili. (La redazione)