Karen Black (1939-2013) è stata un’attrice di grande successo e ha sempre portato avanti, sia pur in forma meno evidente, un’importante attività da musicista e cantante che è giunta alla ribalta della scena indie-rock internazionale soltanto dopo la collaborazione con Cass McCombs, con cui aveva registrato due brani poco prima di morire.

E è proprio il suo amico McCombs che nel corso degli ultimi tre anni ha lavorato sulle perle registrate da Karen Black tra il 1971 e il 1976, riconsegnandole al pubblico in una forma decisamente smagliante.

Il risultato di questa sua meravigliosa produzione prende il titolo di Dreaming of You (1971-1976) e raccoglie alcune registrazioni in studio e demo della star del cinema.

All’antologia prodotta da Cass McCombs hanno partecipato anche il marito di Karen (Stephen Eckelberry) e il celebre ingegnere del suono Tardon Feathered.

Karen e io ci siamo incontrati lavorando sulla mia canzone “Dreams Come True Girl. Siamo diventati subito amici e lei mi ha mostrato dei testi per un disco che avrebbe voluto registrare con me. Ho adattato “I Wish I Knew The Man I Thought You Were” dal suo testo e prima che morisse siamo riusciti a ultimare le registrazioni di un secondo brano. Grazie a nastri registrati nei primi ’70 e all’aiuto del marito mi sono messo al lavoro sui brani di “Dreaming of You (1971-1976)”. Cass McCombs

Masterizzato da Heba Kadry e pubblicato il 16 luglio 2021 da Anthology Recordings/Mexican Summer, Dreaming of You è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

