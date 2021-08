Hey What, il nuovo sorprendente album dei Low, sarà pubblicato in tutto il mondo il 10 settembre 2021 su Sub Pop Records e distribuito in Italia da Audioglobe.

Hey What è il tredicesimo album in studio dei Low in ventisette anni, e il terzo con il produttore BJ Burton.

Il nuovo disco vede il gruppo concentrato sulla sua musica, rimanendo fuori dalla mischia, e mantenendo la sua fede nel trovare nuovi modi per esprimere la discordia e la gioia di essere vivi e nel trasformare la dualità dell’esistenza in inni da condividere.

In questi dieci pezzi le ineffabili, familiari armonie di Alan Sparhawk e Mimi Parker rompono con accurati strati di suono distorto.

I Low hanno annunciato un tour mondiale di 30 date con spettacoli nel Nord America che inizieranno a marzo 2022, con date nel Regno Unito e in Europa che seguiranno a maggio. Toccheranno l’Italia con un’unica data al Teatro Duse di Bologna il 12 maggio 2022.

In attesa del nuovo lavoro, il duo di Duluth (Minnesota) pubblica Days Like These, il primo singolo e il relativo video ufficiale, diretto dal loro amico e regista di lunga data, Karlos Rene Ayala. (La redazione)

