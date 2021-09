Mac McCaughan, leader degli indie punk rocker Superchunk, annuncia l’uscita del nuovo album solista The Sound of Yourself, disponibile dal 24 settembre 2021 per Merge Records.

The Sound of Yourself è il terzo lavoro da solista di Mac McCaughan (escludendo l’album collaborativo con Mary Lattimore dell’anno scorso e la colonna sonorea del film Paint It Black del 2016), dopo una vita passata a scrivere incredibili anthem, cantare e suonare la chitarra con i mitici Superchunk.

Alle session casalinghe di registrazione del disco hanno preso parte amici della scena indie di ieri e di oggi, provenienti in pellegrinaggio artistico da tutti gli States.

Le voci di Michael Benjamin Lerner dei Telekinesis e Annie Hayden degli Spent sono presenti su I Hear a Radio, Sabrina Ellis di A Giant Dog e Sweet Spirit canta su Sleep Donor e Mackenzie “Torres” Scott è presente su Burn a Fax, oltre alle insuperabili prove di tecnica musicale date dal sax di Matt Douglas dei Mountain Goats e dalla magica arpa di Mary Lattimore (con cui Mac aveva registrato solo l’anno scorso il bellissimo AVL).

Mac McCaughan è uno dei più importanti musicisti indipendenti americani degli ultimi 30 anni, capace con i suoi Superchunk di diventare un paladino del moderno concetto di “fai da te” e leggenda per una comunità di musicisti.

Dawn Bends, il singolo che anticipa il nuovo album The Sound of Yourself, è stato registrato da McCaughan con l’eterno amico e batterista dei Superchunk Jon Wurster e l’aiuto degli Yo La Tengo, presenti in formazione completa alla batteria, cori, basso e percussioni. (La redazione)

