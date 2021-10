Listen to this article Listen to this article

Questo quarto album del leggendario collettivo congolese Kasai Allstars è una nuova pietra miliare della loro già ricca storia musicale che unisce tradizione africana e musica elettronica.

Trance e rituale. Questo è Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound, che è anche il primo album interamente prodotto dal chitarrista della formazione dell’Africa centrale Mopero Mupemba.

I Kasai Allstars sono nati dalla riunione di cinque gruppi, tutti della regione del Kasai, Repubblica Democratica del Congo, ma provenienti da cinque diversi gruppi etnici le cui diverse tradizioni musicali erano ritenute incompatibili fino a quando questi musicisti hanno deciso di unire le loro risorse e lavorare insieme, un esempio ispiratore di collaborazione che trascende le barriere etniche e linguistiche.

Insomma, mai come adesso è il caso di dire che la musica unisce tutto ciò che sembra impossibile mettere insieme. E questa nuova fatica discografica dei Kasai Allstar ne è l’ennesima dimostrazione.

Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound è un disco in cui le trame sonore fatte di chitarre elettriche, tamburi tradizionali e pianoforti a pollice sono completate da ritmiche elettroniche, cori e poliritmie strabilianti.

Alcuni dei testi dell’album sono derivati ​​da miti e proverbi, e diverse canzoni ruotano attorno all’idea espressa metaforicamente nel titolo dell’album: l’unione fa la forza. Un motto appropriato per un collettivo come loro.

Interamente registrato a Kinshasa, mixato a Bruxelles da Greg Bauchau e Vincent Kenis e pubblicato il 7 maggio 2021 da Crammed Discs, Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound è un altro entusiasmante disco di una delle formazioni contemporanee più eccitanti dell’Africa e della nuova scena world.

Dodici pregevoli tracce che a partire da oggi sono in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)