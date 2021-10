Listen to this article Listen to this article

«La vita di ciascuno di noi spesso supera la finzione nel bene e nel male, è questo il vero spettacolo», commenta così Timothy Moore, tra i cantautori più versatili della sua generazione, sul titolo del nuovo album Life Is Your Show, in uscita il 29 ottobre 2021.

«È un lavoro introspettivo con uno sguardo curioso verso il mondo. Nato durante il lockdown, riflette vari stati d’animo, emozioni di profonda tristezza, sgomento, incredulità, rabbia ed incertezza fino a sentimenti di gioia e voglia di rinascita». Timothy Moore

Anticipato da Me, Myselfie and I, un singolo pop-punk che prende in giro un atteggiamento ormai sdoganato con un gioco di parole nel titolo, Life Is Your Show racconta esperienze di vita dell’artista di origine anglo-italiana.

«Lo considero il più completo e credo di aver raggiunto un equilibrio». Timothy Moore

Musicalmente Life Is Your Show ha una connotazione pop contemporanea ma non mancano tinte sonore Anni ’90 e dei decenni precedenti. (La redazione)