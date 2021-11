1 Minuto

110 Parole

Listen to this article Listen to this article

Things Take Time, Take Time è il terzo album per la talentuosa cantautrice australiana Courtney Barnett in uscita il 12 novembre 2021 per Milk! Records, Mom + Pop Music e Marathon Artists.

Un album che segna una svolta per la cantautrice indie rock che si presenta nella sua forma più rilassata, creativa e gioiosa.

Things Take Time, Take Time è stato prodotto dalla stessa Courtney assieme alla batterista/produttrice Stella Mozgawa (Warpaint, Cate le Bon, Kurt Vile).

Registrato a Melbourne e Sydney dalla fine del 2020 all’inizio del 2021, Things Take Time, Take Time si preannuncia come uno degli album più interessanti della musicista australiana. (La redazione)

FEEDBACK, SEGNALAZIONI, MESSAGGI... ISCRIZIONE NEWSLETTER SUPPORTACI CON UNA PICCOLA DONAZIONE COLLABORA CON NOI PROMUOVITI SU MUSICLETTER.IT Pubblicità

CERCA E ACQUISTA IL TUO PRODOTTO SU AMAZON