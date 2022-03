È «30» di Adele l’album del 2021 per IFPI

3 Minuti

È 30 di Adele l’album dell’anno per IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo: il quarto progetto dell’artista britannica si posiziona infatti in vetta alle chart Global Album All Format, Global Album Sales e Global Album Vinyl Sales (una novità assoluta di quest’anno).

30 è stato pubblicato il 19 novembre 2021, segnando un gradito ritorno dell’artista dopo una pausa di sei anni dall’uscita del pluripremiato terzo album 25, pubblicato nel 2015. Preceduto dal singolo in vetta alle classifiche Easy on Me, 30 ha superato oltre cinque milioni di unità in meno di due mesi e raggiunto il numero 1 in oltre 20 mercati, inclusi gli Stati Uniti, diventando il terzo album di Adele in cima alla Hot 100 di Billboard.

La classifica globale delle vendite degli album evidenzia la rinnovata centralità dell’Asia, in particolare nelle vendite di album fisici con le star del K-Pop BTS (n. 4) e SEVENTEEN (che figurano per ben due volte nella classifica, al n. 3 e n. 7), mentre l’album del gruppo giapponese Snow Man, Snow Mania S1, si è classificato nono.

La prima classifica globale degli album in vinile, introdotta per raccontare la forte crescita del formato, presenta un eclettico mix di vecchio e nuovo, dagli album di Fleetwood Mac, The Beatles, Nirvana e Pink Floyd alle ben più recenti release di Olivia Rodrigo e Billie Eilish.

Top 10 Global Album All Format Chart 2021

Adele – 30 Olivia Rodrigo – SOUR Justin Bieber – Justice Ed Sheeran – = The Weeknd – After Hours Dua Lipa – Future Nostalgia The Kid LAROI – F*CK LOVE (Mix Tape) ABBA – Voyage Morgan Wallen – Dangerous: The Double Album Doja Cat – Planet Her

La classifica Global Album All Format – secondo quanto scrive la FIMI – tiene conto di tutti i formati di consumo nel corso dell’anno solare, dalle vendite fisiche ai download digitali passando per le piattaforme di streaming. È ponderata in base al valore relativo di ciascun metodo di consumo.

Top 10 Global Album Sales Chart 2021

Adele – 30 ABBA – Voyage SEVENTEEN – Attacca BTS – BTS, THE BEST Ed Sheeran – = Justin Bieber – Justice Taylor Swift – Red (Taylor’s Version) SEVENTEEN – Your Choice Snow Man – Snow Mania S1 Taylor Swift – Fearless (Taylor’s Version)

La classifica Global Album Sales combina le vendite globali di album fisici e download di album digitali nell’anno solare.

Top 10 Global Vinyl Album Chart 2021

Adele – 30 Harry Styles – Fine Line Fleetwood Mac – Rumours Olivia Rodrigo – SOUR Billie Eilish – Happier Thank Ever Taylor Swift – Red (Taylor’s Version) The Beatles – Abbey Road Nirvana – Nevermind Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon Taylor Swift – evermore

La classifica globale degli album in vinile combina le vendite globali di album fisici in formato vinile per classificare i migliori album nell’anno solare. (La redazione)