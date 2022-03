«Once Upon A Time In Italy», il nuovo album di Hugo Race

1 Minuto

99 Parole

L’8 aprile 2022 uscirà Once Upon A Time In Italy, il nuovo album del musicista australiano Hugo Race, già membro dei Bad Seeds oltre che performer e songwriter con Dirtmusic e The True Spirit.

Registrato con la sua band Fatalists e le guest star australiane Georgia Knight e TJ Howden, l’album contiene 10 nuove canzoni fortemente emotive e una cover, Hurdy Gurdy Man di Donovan.

Once Upon A Time In Italy è un album speciale ed è stato realizzato durante gli anni di isolamento 2020-22 e, nella sua versione europea, include un EP bonus di 4 tracce in versione italiana. (La redazione)