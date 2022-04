«Cruel Country» è il nuovo album dei Wilco

1 Minuto

161 Parole

Si intitola Cruel Country il nuovo album dei Wilco e sarà disponibile a partire dal 27 maggio 2022.

Un doppio album con 21 canzoni scritte dal leader, cantante e chitarrista Jeff Tweedy e registrate al The Loft con tutti e sei i membri della band dopo The Whole Love del 2011.

Cruel Country è il dodicesimo album del dinamico gruppo rock di Chicago che per l’occasione ha deciso di esplorare il genere country al quale – a modo loro – sono stati sempre legati, sia pur non completamente.

I Wilco suoneranno Cruel Country per la prima volta dal vivo al Solid Sound Festival 2022 di North Adams, Massachusetts.

Falling Apart (Right Now) è il primo singolo e video estratto dal nuovo disco dei Wilco. Buon ascolto. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA