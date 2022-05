«Per un attimo», il nuovo singolo di Bais.

1 Minuto

200 Parole

Per un attimo è il nuovo singolo che anticipa l’uscita della prima parte di Diviso 2, album di prossima uscita del giovane musicista e cantautore italiano Bais.

Della prima metà faranno parte anche i singoli già pubblicati Che fine mi fai, presentato a dicembre 2021 a Sanremo Giovani, e il più recente Trovami una cura.



In Per un attimo Bais riflette sul peso del tempo e della sua mancanza. Le gioie della vita, tra cui la musica, e l’immediatezza con cui prendono possesso di noi, inebriandoci (“fammi ciò che vuoi”) dialogano con il desiderio di cercare pure, incorrotte forme di esaltazione, anche solo per la durata di un attimo.



Il pezzo ci trasporta in un turbine di suoni ed energie. Il ritmo più upbeat rappresenta un’evoluzione più evidente verso la scena indie pop.

La caratteristica principale di Bais, che emerge in questo singolo, come nei precedenti e nei successivi che andranno a completare l’album, è la spontaneità e la leggerezza con cui fotografa una sensazione o un rapporto delicato, fermandolo in musica per lasciarne una traccia dai dettagli precisi, che porta il suo nome. (La redazione)