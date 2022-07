Il Muro del Canto. I concerti della band romana

1 Minuto

Il Muro del Canto è una band folk rock romana nata nel 2010 con attualmente all’attivo cinque album in studio. L’ultimo si intitola Maestrale ed è stato pubblicato il 16 giugno 2022 per Fiori Rari Records.

Ad accompagnare la release un lungo tour di presentazione, che, oltre ai concerti da headliner, vedrà Il Muro del Canto impegnato in una serie di aperture a Ben Harper & The Innocent Criminals: un ritorno per la band che negli anni passati aveva già avuto modo di condividere il palco con il songwriter e chitarrista statunitense.

Il Muro del Canto è finalmente tornato alla dimensione live, che negli anni, con oltre 400 concerti, ha portato il gruppo a esibirsi in tutta la penisola, ampliando costantemente il nutrito pubblico che segue le sue performance. (La redazione)