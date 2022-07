Indigo Sparke con il secondo album «Hysteria»

1 Minuto

143 Parole

La cantautrice Indigo Sparke ha annunciato l’uscita del nuovo album dal titolo Hysteria, disponibile dal 7 ottobre 2022 su etichetta Sacred Bones.

Hysteria è il secondo album della musicista e cantante australiana, seguito dell’acclamato Echo del 2021.

Se l’esordio di Indigo era stato prodotto assieme ad Adrianne Lenker dei Big Thief, il nuovo album vede invece la direzione di Aaron Dessner (The National e Big Red Machine).

Per la realizzazione di Hysteria, Indigo Sparke si è avvalsa della collaborazione di Shahzad Ismaily, suo collaboratore di lunga data, e del batterista Matt Barrick (The Walkmen e Muzz). Ascolta Pressure In My Chest, il primo singolo estratto dal disco. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA