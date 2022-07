Il ritorno di Jean-Michel Jarre con il 22° album in studio «Oxymore»

1 Minuto

170 Parole

Oxymore è il nuovo album del compositore di musica elettronica Jean-Michel Jarre, in uscita il 21 ottobre 2022 su Sony Music.

Si tratta del suo 22° album in studio ed è stato concepito come un’opera immersiva multicanale e binaurale 3D. Il suono binaurale multicanale rivoluzionerà il modo in cui la musica viene composta, miscelata e prodotta, posizionando suoni e trame nello spazio a 360 gradi e potrà facilmente essere sperimentato da qualsiasi ascoltatore con le cuffie.

Oxymore è il primo album pensato per un pubblico ampio che abbraccia questa tecnologia, spingendo il futuro dell’audio e del suono verso un nuovo livello.

Durante il processo creativo di Oxymore, Jarre ha eseguito una prima versione dal vivo della composizione in audio spaziale fisico a 360° come anteprima mondiale esclusiva, all’interno delle mura della Maison de la Radio a Parigi, sede del Groupe de Recherche Musicale di Jarre anni prima dell’uscita del suo storico album Oxygène del 1976.

Oxymore si preannuncia come uno dei progetti più ambiziosi di Jean-Michel Jarre. (La redazione)