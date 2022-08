Addio a Piero Angela, divulgatore scientifico appassionato di jazz.

È morto oggi, 13 agosto 2022, a Roma, dopo una lunga malattia, il giornalista, conduttore televisivo e divulgatore scientifico Piero Angela.

Nei giorni scorsi si era congedato dal suo pubblico con il seguente messaggio.

mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire.

Piero Angela aveva 93 anni, suonava il pianoforte ed era un grande appassionato di musica jazz.

Nel filmato in bianco e nero che segue si può vedere un giovanissimo Piero Angela che si esibisce al pianoforte durante la trasmissione televisiva del 1978 dal titolo Di jazz in jazz, condotta da Sabina Ciuffini. Nel video il giornalista e musicista esegue il brano La marionetta. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.