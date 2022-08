Classifiche dei dischi più venduti e ascoltati in Italia

La Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) è nata nel 1992 e parte associata di Confindustria Cultura Italiana nonché membro della Federazione Industria Fonografica Internazionale (in sigla IFPI).

La FIMI rappresenta tantissime aziende e imprese di produzione e produzione del settore discografico.

Ogni settimana vengono pubblicate sul sito della FIMI gli album, i singoli e i vinili più venduti in Italia. (La redazione)

