Un libro per la giornata mondiale del cane

1 Minuto

38 Parole

Oggi, 26 agosto, è la giornata mondiale del cane, ovvero del “migliore amico dell’uomo”.

Per l’occasione i nostri fedeli collaboratori, Harry e Pallino, consigliano vivamente l’acquisto del libro Musica per cani. Canzoni per il migliore amico dell’uomo. (La redazione)